وزير الخارجية الروسي يزور واشنطن الأسبوع المقبل

المصدر: أ ف ب

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن زيارة مرتقبة للوزير سيرغي لافروف، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، لأول مرة منذُ الاجتماع المُثير للجدّل، الذي عقده في العام 2017 مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه ”يتم التحضير للاجتماع“ المرتقب في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل.

ولم يجر لافروف زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية منذُ مقابلته ترامب في المكتب البيضاوي في شهر أيار/مايو من العام 2017، التي أعقبتها اتهامات بأن الرئيس الأمريكي أفشى معلومات استخباراتية سرية خلال الاجتماع.

وأظهرت صور من الاجتماع لافروف وهو يضحك مع ترامب والسفير الروسي السابق لدّى واشنطن سيرغي كيسلياك.

وتمت لاحقًا تبرئة ترامب من الشبهات بشأن التعاون مع روسيا التي تركز عليها تحقيق استمر لمدة طويلة، ومع ذلك، توصل التحقيق إلى أن موسكو حاولت التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية في العام 2016 لصالح ترامب.