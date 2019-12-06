الرئاسة الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لصحفيّين في القدس

عبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن إدانتها لاعتقال الاحتلال الإسرائيلي صحفيين يعملون في تلفزيون فلسطين بمدينة القدس، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن سياسة الاستهداف، كجزء من مخطط إسرائيل لفرض السيطرة على المدينة وتفريغها من الفلسطينيين.

وأكدت الرئاسة في بيان لها، أن ”هذه الانتهاكات ما كانت لتتم، لولا التشجيع الذي أخذته الحكومة الإسرائيلية من الإدارة الأمريكية، التي نقلت سفارتها إلى القدس، واعتبرتها عاصمة دولة إسرائيل“، مطالبة المجتمع الدولي بـ“إعلاء صوته، واتخاذ المواقف اللازمة لحماية ما تبقى من عملية السلام“.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طاقم التلفزيون الرسمي الفلسطيني العامل في مدينة القدس، وصادرت معدات التصوير وأجهزة البث الخاصة به.

ونقلت وكالة وفا الرسمية الفلسطينية، عن نادر بيبرس، أحد العاملين في التلفزيون، قوله إن ”عناصر من جهاز المخابرات التابع للاحتلال، داهمت مكان تصوير برنامج، في منطقة جبل الطور المطل على القدس القديمة، واعتقلت مقدمة البرنامج والمصور وكذلك الضيف، وقامت بمصادرة جميع الأجهزة“.