أمريكي يستفزّ جو بايدن خلال لقاء انتخابي بسؤاله عن أعمال ابنه في أوكرانيا (فيديو)

أثار رجل غضب المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، عندما سأله خلال مهرجان انتخابي في ولاية أيوا الخميس عن أعمال ابنه التجارية في أوكرانيا.

وتوجه نائب الرئيس السابق في نوبة غضب نادرة إلى السائل الذي كان يحضر المهرجان الانتخابي في بلدية نيو هامبتون في أيوا، بالقول: ”أنت كاذب لعين“.

وكان الرجل بدأ كلامه بالقول إن الرئيس دونالد ترامب ”يعبث في أوكرانيا”، قبل أن يتوجه إلى بايدن بالقول: ”أنت في المقابل أرسلت ابنك إلى هناك لتجد له وظيفة وليعمل في شركة غاز“.

WATCH: A tense exchange with a voter at ⁦@JoeBiden⁩’s event in New Hampton, IA this morning, where a voter started out by telling Biden he had two problems with him: he was too old, and his son’s work in Ukraine pic.twitter.com/ok7m0ShFPd

— Molly Nagle (@MollyNagle3) December 5, 2019