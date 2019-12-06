أمريكي يستفزّ جو بايدن خلال لقاء انتخابي بسؤاله عن أعمال ابنه في أوكرانيا (فيديو)

المصدر: ا ف ب

أثار رجل غضب المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، عندما سأله خلال مهرجان انتخابي في ولاية أيوا الخميس عن أعمال ابنه التجارية في أوكرانيا.

وتوجه نائب الرئيس السابق في نوبة غضب نادرة إلى السائل الذي كان يحضر المهرجان الانتخابي في بلدية نيو هامبتون في أيوا، بالقول: ”أنت كاذب لعين“.

وكان الرجل بدأ كلامه بالقول إن الرئيس دونالد ترامب ”يعبث في أوكرانيا”، قبل أن يتوجه إلى بايدن بالقول: ”أنت في المقابل أرسلت ابنك إلى هناك لتجد له وظيفة وليعمل في شركة غاز“.

WATCH: A tense exchange with a voter at ⁦@JoeBiden⁩’s event in New Hampton, IA this morning, where a voter started out by telling Biden he had two problems with him: he was too old, and his son’s work in Ukraine pic.twitter.com/ok7m0ShFPd — Molly Nagle (@MollyNagle3) December 5, 2019

وتابع الرجل ”هو لم يكن يملك خبرة“، مضيفًا ”أنت بذلك تعطي ذريعة للرئيس“.

وأجاب بايدن بعدما وصف الرجل بالكاذب ”هذا ليس صحيحًا ولم يقل أحد ذلك أبدًا“.

ورد بايدن البالغ 77 عامًا أيضًا بقوة على اعتبار السائل له بأنه ”كبير جدًا“ في السن من أجل الترشح للرئاسة.

وأجاب بايدن ”أنا لست كسولًا“، مضيفًا ”السبب في ترشحي هو أنني صاحب خبرة طويلة وأعرف أكثر مما يعرفه معظم الناس وبإمكاني إنجاز الأمور“.

وسأل بايدن الرجل ”هل تريد التحقق من قدرتي، دعنا نقوم بتمرينات رياضية معًا يا رجل“، وتابع ”لنقم بما تشاء ولنخضع لاختبار فحص الذكاء“.

وعمل هانتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية بين عامي 2014 و2019، وقيل إنه كان يتقاضى 50 ألف دولار شهريًا.

ولم يتم اتهام هانتر بايدن بارتكاب أي مخالفات، لكن أثيرت أسئلة حول مدى كفايته للمنصب أثناء تولي والده منصب نائب الرئيس الأمريكي.

ويواجه ترامب اتهامات بالتدخل لدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لفتح تحقيق بحق ابن بايدن للتأثير على والده الذي ينافس ترامب في الانتخابات.

ويتصدر بايدن حاليًا السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات 2020، وستجري جولة التصويت الأولى لاختيار مرشح الحزب في أيوا في فبراير/شباط.