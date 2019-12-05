حزب العمال البريطاني يتهم بي.بي.سي بالانحياز في تغطية الانتخابات‎

قدم حزب العمال المعارض في بريطانيا شكوى إلى رئيس هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس بسبب تغطيتها لحملة الانتخابات المقرر إجراؤها الأسبوع القادم واتهم الهيئة بالانحياز.
وكتب أندرو جوين المنسق المشارك لحملة حزب العمال في رسالة إلى توني هال المدير العام للهيئة: ”بي.بي.سي لم يكن لها دور البطل في الانتخابات العامة“.
وأضاف: ”إذا تم السماح للمحافظين بالتلاعب أو باستغلال هيئة الإذاعة البريطانية دون حساب على هذا السلوك عندئذ تكون الهيئة متواطئة فعليًا في منح حزب المحافظين ميزة انتخابية بشكل ظالم“.