حزب العمال البريطاني يتهم بي.بي.سي بالانحياز في تغطية الانتخابات‎

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قدم حزب العمال المعارض في بريطانيا شكوى إلى رئيس هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس بسبب تغطيتها لحملة الانتخابات المقرر إجراؤها الأسبوع القادم واتهم الهيئة بالانحياز. وكتب أندرو جوين المنسق المشارك لحملة حزب العمال في رسالة إلى توني هال المدير العام للهيئة: ”بي.بي.سي لم يكن لها دور البطل في الانتخابات العامة“. وأضاف: ”إذا تم السماح…