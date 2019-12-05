الخارجية الفلسطينية تستدعي سفير البرازيل احتجاجًا على زيارة نجل رئيسها لمستوطنة إسرائيلية

استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، السفير البرازيلي فرانسيسكو ماورو اولند، للاحتجاج على زيارة نجل رئيس البرازيل جايير بولسونارو، لمستوطنة إسرائيلية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الأمريكيتين والكاريبي حنان جرار، استدعت في مقر الوزارة في رام الله، سفير البرازيل لدّى فلسطين عقب زيارة النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل رئيس البلاد، لمستوطنة بساجوت المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وقالت جرار إن الزيارة ”خرق واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة“، معتبرة أن ”مثل هذه الخطوات من شأنها أن تؤثر على العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين“.

وشهدت العلاقات الإسرائيلية البرازيلية تقاربًا ملموسًا منذُ تولي ”بولسونارو“ مقاليد الحكم، حيث سبق أن تعهد بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، على خطى الولايات المتحدة، غير أن هذا القرار أرجئ على ما يبدو.

لكن الرئيس البرازيلي أعلن خلال زيارته إلى إسرائيل قبيل انتخابات شهر أبريل/ نيسان الماضي، افتتاح مكتب تجاري لبلاده في القدس.