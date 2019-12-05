مصرع 8 أشخاص في اشتباكات قبلية وسط الصومال‎

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، وأصيب آخرون بجروح؛ جراء اشتباكات قبلية في بلدة ”افبرواقو“ بإقليم ”مدغ“ وسط الصومال.

وقال شيخ نور عثمان، أحد أعيان البلدة، ”إن افبرواقو شهدت اشتباكات عنيفة بين قبيلتين متجاورتين؛ بسبب صراع على مناطق الرعي“.

وأضاف عثمان، أن ”الميليشيات القبلية استخدمت خلال المواجهات أسلحة ثقيلة وخفيفة؛ ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة“.

وحسبما أفاد إسماعيل شيخ، أحد السكان، فإن وتيرة الاشتباكات هدأت نتيجة تدخل شيوخ القبيلتين المتصارعتين الذين يحاولون إنهاء الأزمة.

وأضاف ”شيخ“ أن سكان البلدة متخوفون من تجدد الاشتباكات التي أجبرت بعض السكان على الهروب من منازلهم خوفًا على حياتهم.

وتقع بلدة ”افبرواقو“ بالقرب من مدينة جرييبن بإقليم مدغ على حدود إدارتي بونتلاندا وغلمدغ المحليتين.

وغالبًا ما تتجدد الاشتباكات القبلية في الصومال في مواسم الأمطار والجفاف؛ لأسباب تتعلق بملكية أراضٍ زراعية ومناطق الرعي أو آبار الري وسقاية المواشي.