نانسي بيلوسي تعلن أنه ستتم مساءلة ترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أنها أمرت اللجنة القضائية في المجلس بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت بيلوسي للصحفيين:“أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير“.

وفي وقت سابق، اليوم، حث ترامب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعًا إذا كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر:“إذا كنتم ستقررون مساءلتي فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل“.