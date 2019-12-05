نشر تقرير ”سرّي“ في موسكو حول مسؤولية أردوغان عن إسقاط الطائرة الروسية

تحت عنوان: ”هل أن أردوغان نفسه هو الذي أجاز إسقاط الطائرة الروسية؟“، نشرت صحيفة ”ذي موسكو تايمز“ الروسية، اليوم الخميس، تقريرًا مسرّبًا من بيانات حلف الأطلسي، يستعيد قصة الطائرة الروسية التي أسقطتها مقاتلة تركية بصاروخ، في 24 نوفمبر 2015، وترتّب عليها في حينه أزمة بين موسكو وأنقرة، انتهت باعتذار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويتضمن التقرير المكوّن من 61 صفحة، وملحق بثماني صفحات، والذي نشره، أمس، مركز وموقع ”نوردك مونيتور“، حيثيات تستند إلى موقف لأردوغان، كان حدد فيه قواعد الاشتباك على الحدود التركية السورية، وهي القواعد التي جرى اعتمادها في إسقاط الطائرة الروسية التي قالت أنقرة إنها اخترقت الحدود وجرى تنبيهها قبل إسقاطها.

وجاء النشر الروسي للتقرير ليثير تساؤلات عن طبيعة العلاقات الروسية التركية في هذه المرحلة، التي تواصل فيها الإدارة الأمريكية، وتحديدًا الكونغرس، فرض ضغوط على تركيا باعتبارها عضوًا في حلف الأطلسي.

تقرير مستشار رئيس الأركان

يشير التقرير إلى أن المستشار السابق لرئيس الأركان التركي، إركان أغين، الذي قدّم لحلف الأطلسي نظرية أردوغان عن قواعد الاشتباك واعتبرها التسويغ لإسقاط الطائرة الروسية، جرى اعتقاله في تموز 2016؛ بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية، ثم أُبعد عن الجيش.

صحيفة ”موسكو تايمز“، تواصلت مع محلل ذي اختصاص في العلاقات التركية الروسية، يعمل في موسكو هو كريم هاس؛ للتعليق على التقرير، فقال: ”لا تهمنا مدى دقة هذا التقرير؛ لأن الكرملين يعرف منذ البداية أن أردوغان هو الذي أعطى الأمر بإسقاط طائرة الـJ Su 24“.