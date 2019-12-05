نجل ممثل خامنئي يترشح للانتخابات البريطانية

قالت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الخميس، إن ”علي آوايي“ نجل ممثل المرشد الأعلى الإيراني قدم أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية عن مدينة مانشستر المقررة في 12 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال علي آوايي نجل رجل الدين ”أسد الله آوايي“، في مقابلة مع قناة ”من وتو“ الإيرانية المعارضة التي تبث من لندن، ”إنه شخص مستقل، وقد تم ترشيحه من قبل الحزب الديمقراطي الليبرالي في بريطانيا“.

وأضاف أن ”الحزب في ورطة مع جميع حكومات الشرق الأوسط، ويحاول الحزب تقريب هذه الحكومات من المواقف الليبرالية“.

وعلي آوايي هو ابن أخ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ الحالي ”ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎ ﺃﻭﺍﻳﻲ“ الذي صنف منذ أكتوبر 2011 على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين آخرين بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين، بالإضافة إلى تورطه بالمجزرة الكبرى التي وقعت عام 1988 ضد المعارضين السياسيين.