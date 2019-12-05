نتنياهو يطالب بومبيو بـ“زيادة الضغوط“ على إيران

المصدر: ا ف ب

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، بزيادة الضغوط على إيران للحد من نفوذها في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائهما أمس الأربعاء في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقال نتانياهو الذي يكابد لإنقاذ مسيرته السياسية بعد اتهامه بالفساد: ”نحن محظوظون لأن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب ينتهج سياسة ضغط ثابتة ضد إيران“.

من جانبه، كتب بومبيو على تويتر: ”ناقشنا الجهود الرامية إلى التصدي لنفوذ إيران المزعزع للمنطقة.. ومواضيع أخرى على صلة بأمن إسرائيل“.

وقبل مغادرته إسرائيل قال نتانياهو إن ”الرئيس ترامب يمارس ضغوطًا هائلة على إيران بواسطة العقوبات وهذا واضح، فنحن نرى الأمبراطورية الإيرانية وهي تهتز. هناك تظاهرات في طهران وفي بغداد وفي بيروت. من المهم تشديد هذه الضغوط“، مؤكداً أنه يريد استكمال محادثة هاتفية أجراها الأحد مع ترامب.

وقال بومبيو من جانبه، إن سبل ”خلق الاستقرار في الشرق الأوسط مع ظهور حركات الاحتجاج المناهضة لإيران في بغداد وبيروت“ كانت قضية ”مركزية“ في محادثاته على هامش قمة حلف شمال الأطلسي قرب لندن.

ولقاء نتنياهو وبومبيو هو الأول منذ أن غيرت الولايات المتحدة سياستها قبل أسبوعين وباتت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قانونية.

وتعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية، ويرى جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.

وأعلن نتنياهو مرارًا عزمه على ضم غور الأردن الاستراتيجي الذي يمثل 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إلى إسرائيل.