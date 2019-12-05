صحيفة: أمريكا تدرس إرسال 14 ألف جندي إلى المنطقة لردع إيران

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، الأربعاء، أن واشنطن تدرس إرسال 14 ألف جندي إضافي للشرق الأوسط، لمواجهة تهديدات إيران.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ”تدرس زيادة كبيرة في التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، ويشمل ذلك العشرات من السفن والمعدات العسكرية الإضافية، وما يصل لـ14 ألف جندي إضافي لمواجهة إيران”.

وأوضح المسؤولون أن ”عملية الانتشار ربما تضاعف عدد أفراد الجيش الأمريكي الذين تم إرسالهم إلى المنطقة منذ بدء زيادة القوات في مايو/ أيار الماضي“.

وأشار المسؤولون إلى أنه ”من المتوقع أن يتخذ الرئيس ترامب قرارًا بشأن عمليات الانتشار الجديدة في أقرب وقت ممكن هذا الشهر“.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج،

وفي 24 مايو، قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس ترامب، أبلغ الكونغرس باعتزام إدارته إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط، وسط التوتر المتزايد مع إيران، وفق إعلام أمريكي.

وأشارت شبكة ”سي إن إن“ المحلية، لموافقة ترامب على إرسال ”تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج، تشمل بطاريات صواريخ باتريوت، وطائرة استطلاع، والقوات اللازمة لهذه الموارد“، دون تفاصيل أكثر.

وحذر قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، كينيث ماكنزي، الشهر الماضي، من أن إيران تخطط لشن هجمات ضد أهداف في الشرق الأوسط، مثل ما حدث بهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

ولم يقدم الجنرال ماكنزي في حديثه لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أدلة محددة على أن إيران كانت تخطط لشن هجوم وشيك ضد أهداف حيوية مثل منشآت نفطية، مشيرًا إلى أن الاستخبارات العسكرية الأمريكية رصدت أنشطة إيرانية مقلقة ولكن غير محددة.

وقال الجنرال ماكنزي: ”تقديري هو أنه من الممكن أن تهاجم مرة أخرى“.