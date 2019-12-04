الرئيس الإسرائيلي يوبّخ نتنياهو وغانتس لفشلهما بتشكيل الحكومة

اتهم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، كلًا من زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أزرق أبيض، بيني غانتس، بالجنون لعدم قدرتهما على تشكيل الحكومة الإسرائيلية في الفترة الممنوحة لهما.

ونقل موقع قناة i24news الإسرائيلي، عن ريفلين توبيخه للسياسين بالقول: ”يبدو أنكما أصبتما بالجنون؛ إن أردتما هذا فلكما الجنون، ولكن لا تجروا شعب إسرائيل إلى هذا الجنون؟“ وفق تعبيره.

وتابع ريفلين: ”أنا أتوجه إليكما كقادة إسرائيل، أنتما تديران مفاوضات طويلة، مرهقة وغير مجدية“.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: ”علينا العمل للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل، والبحث عن مخرج من أجل تشكيل الحكومة“.

وفشل نتنياهو وغانتس في تشكيل الحكومة الإسرائيلية في الفترات الممنوحة لهما، ما ينذر بتوجه إسرائيل لانتخابات ثالثة هي السابقة الأولى في تاريخ الكنيست، في ظل تراشق إعلامي بين الأحزاب الإسرائيلية.