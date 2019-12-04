إيران تدعو مواطنيها تجنب السفر غير الضروري إلى العراق

دعت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الأربعاء، مواطنيها من زوار الأراضي العراقية، تجنب السفر غير الضروري إلى العراق وتنظيم السفر والتنقل في شكل بعثات جماعية، وذلك في ظل تصاعد احتجاجات الشارع العراقي للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ شبه الرسمية، بيان صدر عن مكتب مراقبة شؤون العتبات المقدسة بمنظمة الحج والزيارة الإيرانية بضرورة تجنب الزوار الإيرانيين الذين يتوجهون لزيارة الأضرحة الشيعية في العراق السفر غير الضروري مع مراعاة قوانين المعنية للسلطات العراقية.

وحث بيان منظمة الحج والزيارة الإيرانية المواطنين بالسفر إلى العراق في شكل بعثات وقوافل جماعية، كما أكد حظر تصوير الإيرانيين أي مشاهد في الشارع العراقي، وكذلك عدم التواجد في أماكن التجمعات والتظاهرات التي ينظمها العراقيون في الوقت الراهن.

كما طالبت المنظمة الزوار الإيرانيين الامتناع عن التصريح بأي رأي عن المسؤولين والسلطات العراقية مع سائقي سيارات الأجرة وطواقم الفنادق، أو مع أي زوار من الدول الأجنبية الأخرى، وكذلك عدم الاحتكاك بأفراد الشرطة وفق ما نقلت وكالة ”فارس“.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد دعت في أواخر أكتوبر الماضي رعاياها إلى تأجيل برامج سفرهم إلى العراق، حتى إشعار آخر؛ وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية.

وكان متظاهرون عراقيون أقدموا في فترات متلاحقة على اقتحام مقر القنصليات الإيرانية في كل من كربلاء والنجف، فيما شهدت القنصلية الإيرانية في النجف إشعال النيران في مبناها لثلاثة مرات في أقل من أسبوعين تعبيرًا عن رفض المتظاهرين للتواجد والنفوذ الإيراني في بلادهم.