ترامب: تقرير الديمقراطيين عن المساءلة ”مزحة“‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن تقرير الديمقراطيين عن مساءلته هو ”مزحة“ لا جدوى منها، واشتكى من تحديد مواعيد لجلسات استماع بهذا الشأن أثناء وجوده خارج البلاد.

وكان نواب ديمقراطيون قالوا، يوم الثلاثاء، في تقرير سيستخدمه أعضاء الكونغرس كأساس لأي اتهامات رسمية مرتبطة بإجراءات مساءلة الرئيس: إن ترامب التمس تدخلًا من الخارج لتعزيز فرص إعادة انتخابه، وقوّض الأمن القومي وأمر بحملة ”غير مسبوقة“ لعرقلة عمل الكونغرس.

وقال ترامب في تصريحات في قمة لحلف شمال الأطلسي في واتفورد بإنجلترا: ”إنه لا جدوى منه“. ومضى يقول إن هذا التحرك وحد الجمهوريين خلفه.

وتساءل ترامب: ”هل هؤلاء يحبون بلدنا حقًا“.