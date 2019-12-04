البنتاغون: مخاوف من عدوان إيراني محتمل في المستقبل

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، الأربعاء، إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل، وسط تصاعد للتوتر بين طهران وواشنطن.

وأضاف جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للصحفيين، قائلًا إن ”لدى الولايات المتحدة مخاوف من سلوك إيراني محتمل“، لكنه لم يوفر تفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي مدى جدول زمني.

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجوم في الصيف على ناقلات نفطية، قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشآت نفطية في السعودية.

وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن إيران تنفي ذلك.