ترامب يغادر ”الناتو“ غاضبًا بعد تسريب فيديو يظهر زعماء في الحلف يسخرون منه

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء مؤتمره الصحفي وغادر قمة الناتو في العاصمة البريطانية لندن، بعد تسريب مقطع فيديو يظهر زعماء دول في الحلف يسخرون منه.

وقالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إن رد فعل ترامب كان غاضبًا على ما يبدو من قادة العالم الذين يسخرون منه، حيث وصف جاستن ترودو بأنه ”ذو وجهين“.

ورصدت عدسات المصورين حديثًا جانبيًا بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والكندي جاستن ترودو، خلال حفل أقيم، أمس الثلاثاء، في قصر باكنغهام في لندن، وفق موقع روسيا اليوم.

ونقل الموقع عن وسائل إعلام بريطاينة، القول إن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ”في غيابه“، مشيرًا إلى أنهم لم يذكروه بالاسم، لكنهم أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.

وظهر في الفيديو جونسون وترودو وهما يتحدثان مع ماكرون عن سبب تأخر الأخير عن حفل الاستقبال المنعقد بمناسبة الذكرى الـ70 لحلف الناتو، ليكملا حديثهما بمزاح عن المؤتمر المطول الذي عقده ماكرون مع ترامب، دون أي إشارة لاسمه.

ووفق المقطع، سأل بوريس جونسون، إيمانويل ماكرون: ”ألهذا السبب تأخرت؟“، وقاطع جاستين ترودو الحوار قائلًا: ”لقد تأخر لأن المؤتمر الصحفي في الأعلى (مع ترامب) استغرق 45 دقيقة“، ليضيف رئيس الوزراء الكندي ممازحًا ماكرون: ”من المؤكد أنك شاهدت تدلي فكي فريقه إلى الأرض“.