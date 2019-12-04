حقيقة استقالة وزير الخارجية الإيراني

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأنباء التي تحدثت عن استقالته من منصبه، حيث ظهر عقب اجتماع للحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء.

وقال ظريف للصحفيين: ”إذا كنت قد استقلت، فلن أكون هنا في خدمتكم“.

وكان موقع ”رجا نيوز“ المقرب من مجلس صيانة الدستور في إيران، نقل عن مصادر خاصة أن ”ظريف قدم استقالته من منصبه“، من دون الكشف عن أسباب الاستقالة.

كما نفى برويز إسماعيلي مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية، استقالة وزير الخارجية أيضًا.

وكتب إسماعيلي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، بعد نشر صورة لظريف في اجتماع للحكومة، اليوم الأربعاء: ”عندما بدأت وسائل الإعلام في التكهن بإمكانية إجراء مفاوضات إقليمية وحركة الزيارات ذهاباً وإياباً، تدخل آخرون وتحدثوا عن شائعات الاستقالة، ظريف الآن في الفناء الخلفي للحكومة“.

وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد استقالته من منصبه على صفحته الرسمية بموقع إنستغرام، في خطوة وصفها مراقبون بالمفاجأة، لكنه تراجع بعد ذلك عن الاستقالة بعدما رفضها الرئيس حسن روحاني.