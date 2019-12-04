الأمم المتحدة توجه نداء لجمع نحو 29 مليار دولار لعام 2020

المصدر: ا ف ب

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، نداء إنسانيًا لجمع حوالي 29 مليون دولار (26 مليون يورو) في وقت وصل فيه عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة جراء تزايد النزاعات الطويلة الأمد والتغير المناخي إلى مستوى قياسي.

وقدرت الأمم المتحدة في تقرير بعنوان ”لمحة عامة عن الوضع الإنساني في العالم“ عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى مساعدة طارئة العام المقبل في العالم بحوالي 168 مليون نسمة.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ”مارك لوكوك“، إن هذا العدد يشكل ”رقمًا قياسيًا في العصر الحديث“ منذ الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن من أسباب تزايد الحاجات الإنسانية أن ”النزاعات تصبح أطول وأكثر شدة“.

وأضاف أن ”التغير المناخي مع ما يتسبب به من فيضانات وجفاف يزيد من الأعباء الإنسانية“. وتابع ”الحقيقة المرّة أن العام 2020 سيكون أصعب على ملايين الأشخاص“.

وتعتزم الأمم المتحدة التركيز بصورة خاصة على 109 ملايين شخص هم الأكثر حاجة إلى المساعدة.

ويبقى اليمن وسوريا البلدين اللذين يحتاجان إلى أكبر قدر من المساعدة، وستخصص لهما الأمم المتحدة أكثر من 3 مليارات دولار.

لكن فنزويلا هي البلد الذي سجل أكبر زيادة في الحاجات الإنسانية، إذ قدرت الأمم المتحدة نهاية عام 2018 حجم المساعدة الضرورية لهذا البلد عام 2019 بحوالي 740 مليون دولار، لكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية رفعت الأمم المتحدة حجم المساعدة الضرورية للعام 2020 إلى حوالي الضعف وقدرتها بـ1,35 مليار دولار.