ترامب: قمة مجموعة السبع 2020 في كامب ديفيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستستضيف قمة مجموعة السبع العام المقبل في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

وأضاف ترامب لصحفيين على هامش قمة لقادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن: ”سنستضيف القمة في كامب ديفيد“.

ومن المقرر عقد قمة مجموعة السبع في الفترة من 10 إلى 12 يونيو/حزيران 2020 وستضم إلى جانب الولايات المتحدة كلًا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، تراجع ترامب عن قراره باستضافة القمة في منتجع ”ترامب ناشيونال دورال“ للغولف في ميامي، بعد رد فعل عنيف من الديمقراطيين وجماعات مراقبة الأخلاقيات.

وقال ترامب على تويتر في ذلك الوقت: ”اعتقدت أنني أفعل شيئًا جيدًا جدًا لبلدنا باستخدام ترامب ناشونال دورال في ميامي، لاستضافة قادة مجموعة السبع“.

ولقيت خطوة ترامب حينها انتقادًا باعتبار أنه يخلط عمله الشخصي بالعمل السياسي، واعتُبر القرار حينها محاولة من الرئيس للتأثير على الحكومات الأجنبية.