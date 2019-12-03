الديمقراطية كامالا هاريس تنسحب من سباق الرئاسة الأمريكية

أعلنت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، الثلاثاء، تخليها عن خوض السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها عام 2020.

وقالت هاريس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، في بيان على ”تويتر“، إنها تشعر بـ ”الحزن العميق“ لإيقاف حملتها الانتخابية، لكنها ستستمر في الكفاح من أجل العدالة.

وأفادت هاريس خلال رسالتها التي أرسلتها إلى أنصار حملتها عبر البريد الإلكتروني:“ليس لدي من الموارد المالية ما يمكنني من مواصلة السباق، وبما أنني لست مليارديرة لا أستطيع تمويل حملتي الخاصة، وجمع التبرعات لصالح الحملة يزداد صعوبة يومًا بعد يوم“.

وانسحب 13 من المرشحين الديمقراطيين من السباق الرئاسي حتى اليوم، بينما يواصل 15 منهم حملته الانتخابية لنيل ترشيح الحزب للانتخابات.

وكان آخر المرشحين لسباق الرئاسة الملياردير مايكل بلومبرج رئيس بلدية ولاية نيويورك السابق.

ولا يزال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، وإليزابيث وارن عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، وبيرني ساندرز عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، يتمتعون بشعبية واسعة بين المرشحين الديمقراطيين.

ومن بين الجمهوريين، أعلنت 3 أسماء حتى اليوم أنها ستنافس لنيل ترشيح الحزب لخوض السباق ضد ترامب.

إلا أن الجمهوري ”مارك سانفورد“ والي ساوث كارولينا السابق، انسحب من السباق في وقت لاحق.

ومن بين المرشحين بيل ويلد والي ماساتشوستس السابق، وجو والش عضو الكونجرس السابق عن ولاية إلينوي.

ومن المزمع إجراء الانتخابات الرئاسية التاسعة والخمسين في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.