إيران تطالب أمريكا بمبلغ فلكي كتعويضات للمواطنين جرّاء ”العقوبات الصارمة“

طلب السلطات القضائية الإيرانية، يوم الثلاثاء، من الولايات المتحدة دفع حوالي 130 مليار دولار كتعويضات للمواطنين الذين تقول إنهم تضرروا من سياسة العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إيران.

وادعى غلام حسين اسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، خلال مؤتمر صحافي، ”أنه تم رفع أكثر من 360 شكوى منفصلة في المحاكم الإيرانية ضد الولايات المتحدة بسبب الضرر الناجم عن العقوبات الأمريكية”.

وانتقد اسماعيلي ”دعم الولايات المتحدة للمحتجين في إيران“ على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف والذي جرى تطبيقه في منتصف نوفمبر الماضي، وأوقع بحسب منظمة العفو الدولية 208 قتيلاً.

واتهم المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام التي انتشرت في جميع أنحاء إيران في الأسابيع الأخيرة.