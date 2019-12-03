روحاني يأمر بتشكيل لجنة لتعويض المتضررين من الاحتجاجات

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، بتشكيل لجنة بدراسة كيفية تعويض الإيرانيين الذين تضرروا وعانوا من إصابات خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين في منتصف نوفمبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن ”اللجنة ستتألف من وزراء الداخلية والعدل ونواب الرئيس للشؤون القانونية والقضائية في البلاد، وستكون مهمة اللجنة تحديد الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية للقضية، وتحديد كيفية إجراء الرد، وتقديم تقرير نهائي لرئيس الحكومة حسن روحاني“.

فيما أعلن رؤساء شركات التأمين في إيران عن سياسات مختلفة بشأن تعويض المتضررين من الاحتجاجات الشعبية والتي تعرضت منازلهم وسياراتهم لاعتداء من قبل قوات الأمن والمحتجين.

ووصفت شركة التأمين المركزي تقارير الشرطة بأنها معيار تقييم للتعويض؛ وقال غلام رضا سليماني، رئيس التأمين المركزي: ”إذا وجدت الشرطة أن الضرر كان متعمدًا، فإن شركة التأمين لن تكون مسؤولة عن الضرر“.

وقال أيضًا: ”أي شخص يقتل تحت التغطية التأمينية سيدفع شركة تأمين ديته“، مضيفاً أن الدفع سيغطي ”الاضطرابات والكوارث“.

ويستخدم التأمين الخاص بشكل أساسي في النقابات التجارية.

ونشر ناشطون ايرانيون في الأيام الماضية، مقاطع فيديو عديدة من مختلف المدن والمقاطعات التي شهدت موجة احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والنظام لمدة اسبوع واحد، تظهر قيام قوات الأمن وهي تدمر السيارات والمنازل.

ولم يبلغ المسؤولون بعد عن عدد المحتجين الذين قُتلوا أو احتُجزوا، لكن وفقًا لمنظمة العفو الدولية، قُتل ما لا يقل عن 208 متظاهرين.