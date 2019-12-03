تقرير تحقيق مساءلة ترامب يتهمه بتوجيه الشهود و وكالات الحكومة

اتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب باستغلال سلطات منصبه من أجل التماس تدخل خارجي للاستفادة من ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر تقرير للجنة المخابرات بالمجلس، وهي اللجنة التي قادت تحقيق مساءلة ترامب، وبدأ رسميًا في سبتمبر/أيلول، أن ترامب عرقل تحقيق المساءلة من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الساعة 2300 بتوقيت جرينتش للتصويت على ما توصلت إليه.

وسيتم بعد ذلك إحالة الأمر للجنة القضائية بمجلس النواب لبدء إجراءاتها، يوم الأربعاء.