الهند تطرد سفينة صينية في المحيط الهندي

المصدر: ا ف ب

صرّح قائد البحرية الهندية الأدميرال كارامبير سنغ، اليوم الثلاثاء، أن سفينة صينية دخلت بشكل غير مصرح به إلى المياه الهندية في منطقة المحيط الهندي الاستراتيجية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت تقارير الاعلام، أن نيودلهي أرسلت سفينة حربية لطرد السفينة الصينية.

وتخشى الهند تزايد نفوذ الصين في منطقة المحيط الهندي، التي تعد من أكثر الطرق البحرية نشاطًا في العالم، وتعتبرها الهند منطقة نفوذها.

وتم رصد سفينة الأبحاث الصينية ”شي يان1“ في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، في المنطقة الاقتصادية الحصرية في بحر ”اندامان“، على بعد 200 ميل بحري من ”ارخبيل اندامان ونيكوبار“ الهندي.

وقال الأدميرال سنغ للصحافيين، إن ”موقفنا هو أنه إذا أردت أن تفعل أي شيء في منطقتنا الاقتصادية الحصرية، عليك أن تبلغنا وتحصل على تصريح“.

وذكر الإعلام الهندي، أن طائرة استطلاع تابعة للبحرية رصدت السفينة الصينية في المنطقة ما دفع البحرية إلى إرسال سفينة حربية لطردها.

وتضمن مواثيق الأمم المتحدة حقوقًا سيادية للدول للتنقيب عن الموارد الطبيعية في مناطقها الاقتصادية الحصرية، التي تمتد حتى 200 ميل بحري من الساحل.

وأكد الأدميرال سنغ أن البحرية (الهندية) ”تراقب بشكل مستمر“ التحركات الصينية في المنطقة.