على خلفية ”اتفاق السراج وأردوغان“.. البرلمان اليوناني يوجه دعوة لرئيس مجلس النواب الليبي

تلقى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من رئاسة البرلمان اليوناني، لزيارة أثينا، وذلك بعد أيام من غضب عارم على خلفية توقع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج اتفاقًا بحريًا مع تركيا.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، لـ“إرم نيوز“، إن الدعوة جاءت بعد أن وقع فائز السراج اتفاقية مع تركيا، تقضي بمنح الأخيرة امتيازات في منطقة الحدود البحرية المشتركة مع عدة دول في حوض المتوسط.

تأتي الدعوة أيضًا بعدما أمهلت أثينا سفير حكومة الوفاق لديها إلى الخميس المقبل، للكشف عن تفاصيل الاتفاقية أو الاستعداد لمغادرة البلاد.

وأشار المريمي إلى أن رئيس مجلس النواب سيبحث خلال الزيارة آخر تطورات الأوضاع وتعزيز العلاقات بين بلاده واليونان.

وقالت اليونان إن اتفاق أردوغان والسراج هو محاولة لإقامة منطقة اقتصادية بين تركيا وليبيا ”غير معترف بها إطلاقًا“.