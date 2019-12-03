روحاني: رسائل الأمريكيين التي تصلنا عبر ”قنوات خاصة“ تختلف عن شعاراتهم

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تبعث برسائل لبلده عبر ”قنوات خاصة“ من أجل التفاوض مع إيران.

وأضاف روحاني في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة في طهران، إن ”الرسائل التي تبعثها الولايات المتحدة عبر القنوات الخاصة من أجل التفاوض مع ايران تختلف عن الشعارات التي تطلقها في العلن، والأوروبيون الذين يلعبون دور الوسيط يعرفون ذلك جيدًا“.

وفي سياق متصل، ذكر الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية، أن روحاني استقبل يوم الثلاثاء، وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي.

ووصل الوزير العماني إلى طهران يوم الاثنين وعقد اجتماعات منفصلة مع وزير الخارجية جواد ظريف ورئيس البرلمان علي لاريجاني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وهذه هي المرة الثالثة خلال الأشهر التسعة الماضية التي يزور فيها وزير خارجية عُمان إيران.