إيران توقف رحلات زوارها برًّا إلى العراق

أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الشركات المركزية لخدمات الزيارة في عموم البلاد، قررت إيقاف إرسال الزوار الإيرانيين لزيارة العتبات الشيعية في العراق برًّا، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها المدن العراقية.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، أن ”السلطات الخاصة بشؤون الحج والزيارة قررت منع إرسال الإيرانيين إلى العراق برًّا لزيارة العتبات الشيعية المقدسة في هذا البلد“.

وكان من المقرر ان تُستأنف عملية إيفاد قوافل الزيارة إلى العراق بدءًا من يوم أمس الاثنين، إلا إنه تم إرجاء ذلك إلى إشعار آخر.

وأضافت الوكالة أنه ”كان من المقرر أن ترسل منظمة الحج والزيارة يوم أمس قافلة تضم 500 من الزوار الإيرانيين من أهالي محافظة سمنان، إلا إنه تم تأجيل ذلك لأسباب أمنية بالعراق“.

وكانت السلطات الإيرانية أغلقت يوم الجمعة الماضي، منفذ ”مهران“ الذي يربط محافظتي إيلام وواسط لأسباب أمنية. ويعد هذا المنفذ من أهم المعابر الحدودية التي يتدفق منها زوار البلدين بالإضافة إلى البضائع.

وتشهد المدن الجنوبية والوسطى في العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومحاربة الفساد، وإقالة الحكومة، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

ورفع المتظاهرون شعارات ترفض التدخلات الإيرانية في أوضاع العراق، فيما أقدم المحتجون للمرة الثانية على التوالي على إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف، التي عادة ما يقصدها الزوار الإيرانيون لزيارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب.