إسبر يحث تركيا على الكف عن إعاقة خطة جاهزية حلف شمال الأطلسي

حث وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، تركيا على الكف عن إعاقة خطة حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ للدفاع عن دول البلطيق وبولندا، فيما تضغط أنقرة على الحلف لدعم قتالها لوحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا.

وحذر إسبر، في مقابلة مع رويترز قبيل قمة الحلف، تركيا من أنه ”لا يرى الجميع التهديدات التي يرونها“، مضيفًا أنه لن يدعم تصنيف وحدات حماية الشعب كإرهابيين لحل الأزمة.

ودعا أنقرة للتركيز على التحديات الأكبر التي تواجه حلف شمال الأطلسي.

وقال، في التصريحات التي أدلى بها على متن طائرة متجهة إلى لندن: ”الرسالة الموجهة إلى تركيا.. هي أننا بحاجة للمضي قدمًا في خطط الاستجابة تلك، وإنها لا يمكن أن تُعلّق بفعل مخاوفهم الخاصة“.

وأضاف أن ”وحدة الحلف وجاهزيته تعني أن تركزوا على القضايا الأكبر. القضية الأكبر هي جاهزية الحلف. وليس الجميع مستعدون للموافقة على أجندتهم. لا يرى الجميع التهديدات التي يرونها“.

ويحتاج مبعوثو الحلف لموافقة رسمية من جميع الأعضاء البالغ عددهم 29 لخطة ترمي لتحسين الدفاع في بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ضد أي تهديد من روسيا المجاورة.

والخلاف الذي يأتي بينما يستعد الحلف لعقد قمة بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشائه، مؤشر على الانقسامات العميقة بين أنقرة وواشنطن إزاء مختلف القضايا من الحرب في سوريا إلى علاقات أنقرة الدفاعية المتنامية مع روسيا.

وتريد تركيا أن يصنف حلف شمال الأطلسي مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وهي الفصيل الرئيس في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، رسميًا كإرهابيين، وثار غضب تركيا بسبب دعم حلفائها للوحدات.

وتتهم أنقرة واشنطن بالمسؤولية عن الأزمة الحالية قائلة، إنها ناجمة عن سحب الولايات المتحدة دعمها لخطة دفاع منفصلة لتركيا تغطي أي هجوم محتمل تتعرض له من الجنوب حيث حدودها مع سوريا.

وردًا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد توافق على وصف الوحدات بأنها إرهابية لكسر الجمود، قال إسبر يوم الاثنين: ”لن أدعم هذا“.

وأضاف: ”سنتمسك بمواقفنا وأعتقد أن حلف شمال الأطلسي سيفعل ذلك أيضًا“.