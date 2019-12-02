ترامب يصل إلى لندن لحضور قمة حلف الأطلسي

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن الاثنين لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.
وستستضيف الملكة إليزابيث قادة الحلف في قصر بكنغهام الثلاثاء.
وتتزامن مشاركة ترامب بالقمة مع إعلان البيت الأبيض رفضه المشاركة في الجلسات التي تبحث ما إذا كانت مساءلة الرئيس واجبة لضغطه على نظيره الأوكراني للتحقيق مع منافس سياسي محتمل.
وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي إن قرار الرئيس دونالد ترامب عدم حضور الجلسات التي قد تفضي إلى مساءلته لقرار ”مؤسف“.
وأضاف الديمقراطي نادلر ”في وقت متأخر من الليلة الماضية رفض الرئيس ومستشاره دعوة للمشاركة في جلسة الأربعاء. رده مؤسف لأن السماح للرئيس بالمشاركة كان أولوية لمجلس النواب من البداية“.