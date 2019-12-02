ترامب يصل إلى لندن لحضور قمة حلف الأطلسي

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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن الاثنين لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. وستستضيف الملكة إليزابيث قادة الحلف في قصر بكنغهام الثلاثاء. وتتزامن مشاركة ترامب بالقمة مع إعلان البيت الأبيض رفضه المشاركة في الجلسات التي تبحث ما إذا كانت مساءلة الرئيس واجبة لضغطه على نظيره الأوكراني للتحقيق مع منافس سياسي محتمل. وقال جيرولد نادلر رئيس…