خلال يومين.. ترشح 1844 إيرانيًا للانتخابات البرلمانية

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، إسماعيل موسوي، خلال يومي الأحد والاثنين تم تسجيل 1844 شخصًا للترشح للانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في فبراير العام المقبل.

وقال موسوي في مؤتمر صحافي مساء يوم الاثنين، إنه ”تم تسجيل ما مجموعه 1844 مرشحًا للانتخابات البرلمانية على مدى يومين“، مضيفًا أن ”نسبة المرشحين من النساء بلغت 11 بالمئة فيما كانت حصة الرجال 89 بالمئة“.

وأوضح موسوي أن ”3.3 بالمئة من المرشحين هم من حملة الشهادات الحوزوية (المدارس والمعاهد الدينية)، و12.8 يحملون درجة الدكتوراه، و76.8 درجة الماجستير،و 7.1 درجة البكالوريوس وأقل من ذلك“.

وسيقوم مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي بمراجعة أهلية المرشحين ومن ثم ستجري الانتخابات من قبل وزارة الداخلية الإيرانية في فبراير المقبل.

وتبلغ مقاعد البرلمان الإيراني 290 مقعدًا، وينتخب الإيرانيون بشكل مباشر المرشحين لمدة أربع سنوات.

ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، مع بدء عمليات الترشح للانتخابات البرلمانية، الأشخاص الذين يريدون المشاركة في سباق الانتخابات إلى تقييم قدراتهم قبل الخوض في هذا السابق.

ونقل الموقع الرسمي عن خامنئي، قوله خلال درسه لمجموعة من رجال الدين ”عندما يكون منصب في الجمهورية الإسلامية شاغرًا أو قد يكون شاغرًا، يحاول عدد من الناس على الفور شغل هذا المنصب“، مضيفًا ”أنه يجب على المتقدمين أولًا تقييم قدراتهم وإدراك ما إذا كانوا قادرين على التعامل مع الوظيفة“.

وقال خامنئي ”إن هناك عددًا من الأشخاص يسارعون للتقدم للترشيح دون أي اعتبار لصلاحياتهم“، مبينًا أن ”كل واجب وكل وظيفة وكل قدرة تأتي مع المسؤولية والالتزام، ونصح الأشخاص الذين يعتزمون الترشح للبرلمان للحكم على ما إذا كان يمكنهم الوفاء بالالتزامات أم لا“.