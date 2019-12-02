بومبيو: إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في المنطقة

المصدر: أ ف ب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الإثنين، إن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها يعارضون النظام الديني.

وأقر بومبيو بوجود أسباب محلية للاضطرابات، التي اجتاحت الشرق الأوسط ومناطق أخرى، فقد وجه أصابع الاتهام إلى إيران.

وقال بومبيو إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقال ”لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية، ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني“.

وأشار في جامعة ”لويزفيل“ إلى أن ”الشيء نفسه ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت“، مضيفًا ”أنهم يريدون أن يخرج حزب الله وإيران من بلادهم ومن نظامهم، الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية“.

وبيّن الوزير الأمريكي أن الاحتجاجات داخل إيران، أظهرت أن الإيرانيين ”طفح بهم الكيل“، موضحًا ”أنهم يرون الحكام الدينيين الذي يسرقون المال وآيات الله الذين يسرقون عشرات ملايين الدولارات“.

وفي العراق ولبنان دعا المتظاهرون إلى وضع حد للفساد وبذل جهود أكبر لتأمين الوظائف وإعادة هيكلة النظام السياسي.

وعلى الرغم من ارتباط عبد المهدي بعلاقات قوية مع إيران الشيعية، إلا أنه كان يحظى كذلك بدعم الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، أضرم المتظاهرون النار في القنصلية الإيرانية في النجف العراقية.

وفي لبنان تسعى الولايات المتحدة إلى عزل حزب الله الموالي لإيران.