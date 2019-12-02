وزير خارجية عُمان يصل طهران لبحث مبادرة ”هرمز للسلام“

وصل وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث التقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال موقع صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية إن ”زيارة يوسف بن علوي تأتي في سياق المناقشات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وحول مبادرة هرمز للسلام“، التي طرحها الرئيس الإيراني حسن روحاني في أيلول/ سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقد يوسف بن علوي مباحثات ثنائية مع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، وجرت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكتب بن علوي في حسابه على ”تويتر“ عقب اللقاء مع بومبيو: ”أتت هذه الزيارة لتعزز العلاقات الثنائية بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقة الإيجابية، كما نرى أن الإدارة الأمريكية حريصة على تحقيق توافقات في المنطقة رغم الظروف والأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط“.

وفي تعليقه حول موضوع مشروع ”تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي“، أشار بن علوي إلى أن ”هذا المشروع ما زال في طور المشاورات، وأن تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ككل أصبح من الضرورات التي تساعد على إيجاد حلول لمنطقة الشرق الأوسط“.