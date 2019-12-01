احتجاجات جنوب إيران بسبب اعتقال رجل دين من السنة (فيديو وصور)

قالت وسائل إعلام إيرانية معارضة، الأحد، إن متظاهرين من أهالي اقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أغلق الطريق الذي يربط مدينتي (جابهار ـ سرباز)، على خلفية قيام قوات الأمن باعتقال إمام جمعة مدينة ”بشامك“ رجل الدين السني ”مولوي فضل الله كوهي“.

وذكر موقع ”فردا“ المعارض، إن ”قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين أمس السبت، بعدما قاموا بإغلاق الطريق الذي يربط مدينتي (جابهار ـ سرباز)، في اقليم سيستان وبلوشستان“، مشيراً إلى إصابة بعض المتظاهرين نتيجة استخدام مسيل الدموع والرصاص الحي.

وفقًا لقناة حملة نشطاء البلوشية عبر ”تلغرام“، قامت مجموعة من المتظاهرين بالتظاهر نتيجة قيام قوات الأمن باعتقال رجل الدين السني مولوي فضل الله كوهي في بشامك.

ويعد الشيخ مولوي فضل الله كوهي وهو إمام جمعة مدينة ”بشامك“ من أهم الشخصيات المنتقدة لحكومة الرئيس الحالي حسن روحاني.

وأضافت القناة أن ”ثلاثة من المتظاهرين أصيبوا بجروح نتيجة استخدام الرصاص الحي من قبل قوات الأمن الإيرانية في مدينة بشامك“.

و أغلقت العديد من متاجر مقاطعة شابهار احتجاجًا على اعتقال رجل الدين السني كوهي.

وتم اعتقال مولوي فضل الله كوهي يوم الخميس الماضي بعد استدعائه إلى المحكمة الدينية الخاصة في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وينتقد فضل الرحمن كوهي تورط إيران في الحروب الإقليمية، والسياسات الحكومية في السنوات الأخيرة، وكذلك توزيع الأسلحة بين رجال قبائل البلوش من قبل الحرس الثوري، فيما أيد رجل الدين السني المتظاهرين في موجة الاحتجاجات الأخيرة على خلفية رفع أسعار البنزين.

مثل اینکه تو سیستان اعتراضات بوده

مردم مسیر مواصلاتی سرباز چابهار و پارو_پشمگ رو بستن و با نیروهای سپاه درگیر شدن چندین نفر زخمی شدن

و اینترنت وای فای هم تو این منطقه قطعه#اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسرى #IranProtests pic.twitter.com/8b4tPJCky0 — SORENA (@sorena35) December 1, 2019