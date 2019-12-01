فلسطين ترفض مصادقة إسرائيل على بناء حي استيطاني في الخليل  

رفضت الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، اليوم الأحد، مصادقة إسرائيل على بناء حي استيطاني يهودي في قلب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واعتبرت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، الخطوة الإسرائيلية ”انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية“.

وقالت إن ”هذا الإعلان الإسرائيلي يمثل أولى النتائج الملموسة لمحاولات إدارة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب لشرعنة الاستيطان، وهي الخطوة الممهدة للضم“.

وحملت الرئاسة ”الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني“.

ودعت المجتمع الدولي ”للتحرك العاجل للوقوف في وجه هذه الإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات ملموسة مقابل التصعيد الاسرائيلي، تبدأ بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي“.

من جانبها أعنلت حركة المقاومة الإسلامية ”حماس“، اليوم الأحد، رفضها القرار الإسرائيلي.

ووصفت الحركة في بيان على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، على البدء بالتخطيط لبناء الحي الاستيطاني، بأنه ”تكريس لسياسة الاحتلال العدوانية على أرضنا الفلسطينية“.

وأضاف البيان أن ذلك ”نتيجة دعم واشنطن المتزايد والذي كان آخره قرار عدم اعتبار وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر مخالف للقانون الدولي“.

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ”مخالفة للقانون الدولي“، فيما لاقت التصريحات إدانات دولية وعربية.

ولفت البيان إلى أن المصادقة تأتي من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي ”لمحاولة إثبات ذاته أمام حمى المنافسات الداخلية في الكيان الإسرائيلي“.

وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، الأحد، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في قلب مدينة الخليل الفلسطينية، جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب إعلام عبري.

وحسب القناة 13 الإسرائيلية سيقام الحي الاستيطاني فيما يعرف بسوق الجملة بالخليل.

وسوق الجملة (الحسبة)، هو سوق خضار أغلقته إسرائيل أمام الفلسطينيين عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين في 25 شباط/فبراير 1994، وأسفرت عن استشهاد 29 مصليًا فلسطينيًا وإصابة 125 على الأقل.

ويقع السوق في محيط البلدة القديمة من الخليل ويتداخل فيها، كما أنه قريب من الحرم الإبراهيمي في منطقة السهلة المغلقة أمام المواطنين الفلسطينيين، والتي حولتها إسرائيل إلى منطقة استيطانية.

وتقع البلدة القديمة من الخليل تحت السيطرة الإسرائيلية، منذ عام 1967، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.