المقاومة الإيرانية تؤكد مقتل 600 متظاهر خلال الاحتجاجات

أعلن عضو اللجنة‌ الخارجیة‌ لـ“المجلس الوطني للمقاومة‌ الإيرانیة‌“، شاهین قبادي، أن عدد القتلی من المتظاهرین في إیران، بلغ 600 شخص.

وقال قبادي من خلال تغریدة‌ له على ”تويتر“:“أفادت شبکة منظمة مجاهدي‌ خلق الإیرانیة أن عدد القتلی من المتظاهرین في إیران بلغ 600، فیما بلغ عدد الجرحى 4 آلاف“.

وأشار إلى أن“حملات الاعتقال الواسعة النطاق للمتظاهرين مستمرة“.

ورفعت الحكومة الإيرانية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أسعار البنزين من 15 ألف ريال إلى 30 ألف ريال، فيما حددت حصة 60 لترًا لكل سيارة في الشهر الواحد، ما أثار موجة احتجاجات أوقعت المئات من القتلى والجرحى وتسببت باعتقال الآلاف.