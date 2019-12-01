لاريجاني: إيران لم تغلق باب التفاوض مع أمريكا

قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، يوم الأحد، إن بلاده لم تغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح لاريجاني، في مؤتمر صحفي موسع عقده في مبنى البرلمان: ”إيران لم تغلق أبوابها أمام الولايات المتحدة، لكن سياسة الضغط الأمريكية القصوى خاطئة ويجب إصلاحها“.

ووفقًا لوكالة فارس للأنباء الإيرانية، فقد أشار لاريجاني إلى أن ”هناك دائمًا إرادة سياسية لحل هذه القضايا ولا يوجد طريق مسدود“، في تلميح منه إلى استعداد طهران للتفاوض مع واشنطن.

وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد رفض في تصريحات مختلفة الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة ودعا إلى مقاومة سياسة ”الضغط الأقصى“ الأمريكية.

وأدت العقوبات الأمريكية الشديدة إلى تقليص عائدات النفط الإيرانية بشكل حاد، فيما يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم سيواصلون سياسة الضغط القصوى.