جو بايدن يعض أصبع زوجته خلال حفل انتخابي (فيديو)

أثار نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، موجة من التعليقات الساخرة عندما أقدم على ”عضّ“ أصبع زوجته، من باب الممازحة، فيما كانا يوم بحملة انتخابية في ولاية أيوا، حيث يترشح بايدن لانتخابات الرئاسة القادمة، عن الحزب الديمقراطي.

وحسب ما أورد موقع ”بيزنس انسايدر“، فقد كانت الزوجة، جيل بايدن، منهمكة بالحديث أمام الحشد الانتخابي وتستخدم يدها بامتداد وصل في مقابل وجه زوجها. فما كان من بايدن إلا أن انحنى عفويًا إلى الأمام ونزل قليلاً على طرف أصبع زوجته وقضمه بصوت مسموع، لترد جيل على ذلك بضحكة مرتفعة.

يشار إلى أن حربًا كلامية تدور منذ مدة بين بايدن والرئيس دونالد ترامب انتقلت إلى تحقيق داخل الكونغرس لعزل ترامب على خلفية محادثة هاتفية جرت بينه وبين الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وكتب بايدن اليوم الأحد في تغريدة نشرها على ”تويتر“، أن“بقاء ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية .. مضيفًا: لا يجب السماح بحدوث ذلك، ينبغي أن نبقيه رئيسًا لمرحلة رئاسية واحدة فقط“.