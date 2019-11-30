مظاهرة حاشدة وسط تل أبيب تطالب نتنياهو بالاستقالة

تظاهر نحو 10 آلاف في تل أبيب، السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من منصبه بعد توجيه لوائح اتهام ضده في قضايا فساد، حسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وأوضحت الصحيفة أن التظاهرة جرت في ساحة ”هابيما“ وسط مدينة تل أبيب؛ حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب نتنياهو بالاستقالة وتصفه بـ“الفاسد“.

ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون: ”يجب على بيبي (الاسم المستعار لنتنياهو) أن يستقيل، إسرائيل أكثر أهمية“.

وشهدت تل أبيب تظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي.

وفي السياق ذاته، دعا القيادي في حزب ”الليكود“ جدعون ساعر إلى ضرورة تعيين بديل لنتنياهو في زعامة الحزب، حسب القناة (12) الإسرائيلية (خاصة).

وقال: ”إذا ذهبنا لانتخابات ثالثة ونتنياهو على رأس الليكود فسنخاطر بإقامة حكومة يسارية“.

ويواجه نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد، ضغوطات تطالبة بالتنحي عن رأس حزب ”الليكود“، في ظل مطالبة منافسين له بإجراء انتخابات تمهيدية داخلية لاختيار قيادة جديدة للحزب.