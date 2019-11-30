قبل أسبوعين من الانتخابات.. حزب المحافظين البريطاني يسبق العمال بعشر نقاط

أظهر استطلاع رأي السبت أن الفارق بين حزبي المحافظين البريطاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون والذي يتصدر سباق الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر كانون الأول وحزب العمال المعارض زاد إلى عشر نقاط بعد أن كان سبع نقاط قبل أيام قليلة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي لحساب صحيفة الصنداي تلجراف أن التأييد لحزب المحافظين ارتفع إلى 43 في المئة بزيادة نقطتين مئويتين على الاستطلاع السابق للمركز الذي نشر يوم الأربعاء.

وانخفض التأييد لحزب العمال نقطة واحدة إلى 33 في المئة بينما استقر التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي عند نسبة 13 في المئة وانخفضت نسبة التأييد لحزب بريكست واحد في المئة إلى أربعة في المئة.

وقال مركز سافانتا كومريس إن الاستطلاع الأخير أجري يومي 27 و28 نوفمبر تشرين الثاني قبل حادث يوم الجمعة الذي وقع في منطقة جسر لندن والذي أودى فيه المهاجم بحياة شخصين قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا.

وأظهرت عدة استطلاعات رأي نشرت في الآونة الأخيرة أن الفارق يضيق بين حزب المحافظين وحزب العمال.