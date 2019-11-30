إيران.. مطالبات بالتحقيق في تدمير الأمن ممتلكات خاصة لتشويه الاحتجاجات (فيديو)‎

أعرب عضو البرلمان الإيراني والقيادي البارز في التيار الإصلاحي ”محمود صادقي“، يوم السبت، عن مخاوفه من الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها ناشطون إيرانيون، وتضمنت توثيق تحطيم عناصر أمنية منازل ومحال تجارية للمواطنين خلال الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.

وكتب صادقي في حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”انتشار صور لبعض المنازل التي تقوم القوات الخاصة بتدميرها والاعتداء عليها، يتطلب من أجهزة الأمن والمخابرات، معالجة مخاوف المواطنين في أقرب وقت ممكن، عبر توضيح الأمر بشفافية كاملة“.

باتوجه به انتشار تصاویری از تخریب برخی منازل توسط نیروهای یگان ویژه و بعضی گزارش‌های مشابه، لازم است نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ذی‌ربط برای رفع نگرانی‌ها در این مورد هرچه زودتر شفاف‌سازی کنند. — محمود صادقی (@mah_sadeghi) November 30, 2019

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون في إيران عقب عودة خدمة الإنترنت، عن جرائم ارتكبتها قوات الأمن خلال قمعها للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بسبب رفع الحكومة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

ومن بين تلك المقاطع قيام قوات أمنية وبعضها من عناصر البسيج وهي تعتدي على منازل وسيارات ومحال تجارية لمواطنين، بهدف تشويه صورة الاحتجاجات وإلقاء المسؤولية على المتظاهرين.

ولا تزال السلطات الإيرانية ترفض الكشف عن حجم الضحايا والمعتقلين والجرحى في صفوف المتظاهرين، فيما اعتبر نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية جمال عرف، السبت، أن أرقام الضحايا التي نشرتها منظمات دولية ”مبالغ فيها“.

ورأى عرف أن ”المدعي العام الإيراني سيقوم بنشر تفاصيل عن حجم الضحايا والخسائر التي شهدتها إيران خلال موجة الاحتجاجات قريبًا، بعدما تنتهي التحقيقات“.