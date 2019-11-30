”داعش“ يتبنى ”هجوم لندن“

تبنى تنظيم ”داعش“ مساء اليوم السبت، الهجوم الذي وقع أمس الجمعة، عند جسر لندن في العاصمة البريطانية.

وقالت وكالة أنباء ”أعماق“ التابعة للتنظيم، إنّ ”الهجوم عند جسر لندن من تنفيذ أحد مقاتليه“، دون تقديم أيّ دليل.

وذكر ”داعش“، أنّ ”الهجوم نفذ استجابة لدعوته باستهداف الدول المشاركة في التحالف الذي يقاتل التنظيم“.

وقتلت الشرطة البريطانية رجلًا بالرصاص أمس الجمعة، كان يرتدي حزامًا ناسفًا زائفًا وذلك بعدما قتل شخصين بسكين وأصاب ثلاثة آخرين في لندن قبل أن يطرحه بعض المارة أرضًا، في حادث وصفته السلطات بأنه عمل إرهابي.