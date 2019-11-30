قائد عسكري إيراني: قطع الإنترنت يعيدنا إلى العصر الحجري

انتقد رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيرانية العميد غلام رضا جلالي، السبت، إقدام السلطات على قطع خدمة الإنترنت خلال الاحتجاجات المتصاعدة مؤخرًا، فيما وصف هذا الإجراء بأنه يعيد بلاده إلى العصر الحجري.

وقال رضا جلالي، في لقاء جمعه مع نشطاء قوات الباسيج (التعبئة) في الأمن السيبراني: ”إن عدم الإدارة الصحيحة لشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي هو ما أجبر مجلس الأمن القومي على قطع خدمة الإنترنت لإدارة أعمال الشغب“.

وأضاف رئيس منظمة الدفاع السلبي، في معرض انتقاده لقرار السلطات بقطع الإنترنت: ”إذا لم نستطع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي فهذا لا يعني أن نقطع خدمة الإنترنت، وكأننا نعيش في العصر الحجري“، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية ”ايرنا“.

وتصاعدت في إيران احتجاجات شعبية قبل أكثر من أسبوعين؛ اعتراضًا من المواطنين على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، في ظل تردي أوضاع المواطنين المعيشية وتعاظم أزماتهم الاقتصادية، فيما أقدمت السلطات على قطع خدمة الإنترنت منذ اليوم الأول لتصاعد الاحتجاجات.

وكان قرار السلطات الإيرانية بقطع خدمة الإنترنت قد كلف البلاد والقطاعات السياحية خسائر باهظة، إذ كشف الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية محسن جلال بور، في وقت سابق، أن بلاده خسرت نحو مليار ونصف المليار دولار أمريكي؛ بسبب قطع الإنترنت الذي امتد نحو أسبوع.

وبدأت السلطات الإيرانية، أوائل الأسبوع الماضي، إعادة خدمة الإنترنت لبعض المراكز والجامعات الحكومية، فيما اقتصرت إعادة خدمة الإنترنت للمنازل فقط، وأبقت القطع على خدمة الإنترنت بالنسبة للهواتف المحمولة والعديد من المناطق ومنها سيستان وبلوشستان (جنوب شرق).