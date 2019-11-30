أردوغان يرفض سحب سفن التنقيب من شرق المتوسط 

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، وقال إن الاتفاقية التي أبرمتها بلاده مع حكومة ”الوفاق“ في طرابلس ستطبق بجميع بنودها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، في مراسم ربط خط أنابيب الغاز العابر للأناضول ”تاناب“ مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي ”تاب“.

وحول سفن التنقيب التركية شرق المتوسط، أكّد أردوغان أن ”تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعانًا لصراخ البعض وعويله“، وأضاف: ”لن نتخلى عن حقوقنا ولن نجعل حقوق القبارصة الأتراك لقمة سائغة“.

وزعم أردوغان بأن ”هناك من يسعى لتأجيج التوتر بدلًا من التقاسم العادل لموارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط، ويلجأ إلى لغة التهديد والابتزاز“.