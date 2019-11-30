إيران تستأنف إرسال مواطنيها لزيارة المراقد الشيعية في سوريا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن استئناف رحلات الزوار الإيرانيين إلى سوريا، لزيارة المراقد الشيعية في هذا البلد، بعد توقف دام لسنوات.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ إعلان منظمة الحج والزيارة الإيرانية ”استئناف إرسال المواطنين إلى سوريا لزيارة المراقد الشيعية، وأن الرحلة الأولى ستنطلق مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث يمكن للراغبين تسجيل أسمائهم بمكاتب الحج والزيارة المنتشرة في عموم إيران“.

وقالت المنظمة إن ”تكلفة رحلة لمدة خمسة أيام و4 ليال للزوار الكبار تبلغ 3 ملايين 795 ألف تومان (350 دولارًا أمريكيًا تقريبًا)، فيما تبلغ تكلفة رحة لمدة أربعة أيام و 3 ليال 3 ملايين و 388 ألفًا 500 تومان (320 دولارًا أمريكيًا)“.

يشار إلى أن مئات آلاف الإيرانيين كانوا يتوجهون إلى سوريا سنويًا قبل بدء الحرب الأهلية بين قوات نظام بشار الأسد والمعارضة، لزيارة ضريحي السيدتين ”زينب بنت الإمام علي“ و“رقية بنت الإمام الحسين“.

وفي آب/ أغسطس 2012، قالت السلطات الإيرانية إن المعارضة السورية اختطفت 48 من الزوار الايرانيين كانوا في حافلة بالعاصمة السورية، وبعدها قررت طهران وقف إرسال الزوار إلى سوريا.