نائب وزير الخارجية الإيراني يصل بكين لإجراء مباحثات بشأن الاتفاق النووي

وصل نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كبير المفاوضين في البرنامج النووي، اليوم السبت، إلى العاصمة الصينية بكين لإجراء مشاورات سياسية تتركز على مستقبل الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، وفق وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن ”عراقجي سيجري مباحثات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الصينيين، بدعوة من نظيره الصيني“، مضيفة أن ”اجتماعات المسؤول الإيراني ستركز على سبل الحفاظ على الاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة“.

كما سيعقد نائب وزير الخارجية الإيراني محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين على هامش الاجتماع.

وكان عراقجي هدد الخميس الماضي، بما أسماه بـ“تغيير النهج الإيراني“ تجاه الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو العام الماضي، وقال إن ”التزام طهران بالاتفاق النووي سمح بمزيد من فرض العقوبات علينا“، داعيًا الدول الأوروبية إلى بذل جهودها للحفاظ على هذا الاتفاق.

والاثنين الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن اجتماعًا ستعقده اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية فينا في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكانت إيران قد أعلنت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عن بدء ”المرحلة الرابعة“ من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ردًا على ما تصفه طهران بعدم تنفيذ الدول الغربية التزاماتها تجاه إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد، في أيار/مايو 2018.

وفي 18 من الشهر ذاته، أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران انتهكت بندًا آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، في وقت نددت فيه الدول الأوروبية بالخطوة وهددت بفرض عقوبات على طهران إذا لم تتراجع عن ”هذا المسار“.