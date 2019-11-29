مصدر أمني: منفذ الهجوم في لندن مرتبط بـ“جماعات إرهابية“

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نقلت وكالة ”برس اسوسيايشن“ البريطانية عن مصدر أمني أنّ منفذ الهجوم في لندن الذي أسفر عن مقتل شخصين الجمعة مرتبط بـ“جماعات إرهابية“. وعقدت خلية الأزمة التابعة للحكومة البريطانية اجتماعاً عقب وقوع الهجوم الذي أدى أيضاً إلى مقتل المنفذ وإصابة ثلاثة.