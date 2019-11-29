 مصدر أمني: منفذ الهجوم في لندن مرتبط بـ“جماعات إرهابية“ – إرم نيوز‬‎

مصدر أمني: منفذ الهجوم في لندن مرتبط بـ“جماعات إرهابية“

مصدر أمني: منفذ الهجوم في لندن مرتبط بـ“جماعات إرهابية“

المصدر: أ ف ب

نقلت وكالة ”برس اسوسيايشن“ البريطانية عن مصدر أمني أنّ منفذ الهجوم في لندن الذي أسفر عن مقتل شخصين الجمعة مرتبط بـ“جماعات إرهابية“.

وعقدت خلية الأزمة التابعة للحكومة البريطانية اجتماعاً عقب وقوع الهجوم الذي أدى أيضاً إلى مقتل المنفذ وإصابة ثلاثة.

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