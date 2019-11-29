إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمدينة لاهاي‎ الهولندية

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قالت الشرطة الهولندية، اليوم الجمعة، إنّ عدة أشخاص أصيبوا بجروح في حادث طعن بشارع تجاري في مدينة لاهاي. وذكرت شرطة المدينة في بيان أنّ أجهزة الطوارئ موجودة بالمكان.