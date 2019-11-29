 إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمدينة لاهاي‎ الهولندية – إرم نيوز‬‎

إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمدينة لاهاي‎ الهولندية

إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمدينة لاهاي‎ الهولندية

المصدر: رويترز

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الجمعة، إنّ عدة أشخاص أصيبوا بجروح في حادث طعن بشارع تجاري في مدينة لاهاي.

وذكرت شرطة المدينة في بيان أنّ أجهزة الطوارئ موجودة بالمكان.

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