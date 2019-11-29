 مقتل بريطانيين اثنين إثر هجوم جسر لندن – إرم نيوز‬‎

مقتل بريطانيين اثنين إثر هجوم جسر لندن

مقتل بريطانيين اثنين إثر هجوم جسر لندن

المصدر: رويترز

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلًا عن مصادر لم تكشف عنها، أن شخصين قُتلا، اليوم الجمعة، عندما طعن رجل عدة أشخاص بسكين عند جسر لندن.

وقتلت الشرطة الرجل الذي كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.

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