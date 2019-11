الشرطة البريطانية تطلق الرصاص على رجل بعد حادث طعن على جسر لندن (فيديو)

قتلت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، رجلاً ربط متفجرات زائفة حول خصره وطعن عددًا من الأشخاص في حادث وصفته بأنه هجوم إرهابي في منطقة جسر لندن بالعاصمة.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت إخطارًا قبل الساعة الثانية ظهرًا بوقوع حادث طعن قرب جسر لندن الذي شهد هجومًا دمويًا نفذه متشددون إسلاميون قبل عامين.

وقال نيل باسو، قائد شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة: ”أطلق ضباط مسلحون من العمليات الخاصة بشرطة مدينة لندن النار على رجل وبوسعي تأكيد أن المشتبه به توفي في مسرح الحادث“.

وأضاف: ”أصيب عدد من الأشخاص خلال الحادث. نعتقد أن الشيء الذي كان مربوطًا على جسد المشتبه به هو متفجرات زائفة“.

وعرض تسجيل فيديو على تويتر مجموعة تزيد على عشرة رجال يحاولون السيطرة على الرجل بطرحه أرضًا على رصيف الجسر. وابتعد عنهم أحدهم وهو يحمل سكينا.

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb

— amanda** (@AmandaHunter87) November 29, 2019