المحادثات حول دستور سوريا تنتهي دون الاتفاق على جدول أعمال

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن اليوم الجمعة إن الجولة الثانية من المحادثات السورية التي استمرت أسبوعًا انتهت دون اجتماع مجموعة من 45 مبعوثًا معنية بالتفاوض بشأن الدستور.

وقال للصحفيين إن رئيسي وفدي الحكومة السورية والمعارضة لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات الدستور، مضيفًا: ”نحاول التوصل لتوافق لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد“.

وتهدف المحادثات إلى تسريع ما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقًا طويلًا لتقارب سياسي تعقبه انتخابات.

لكن خبراء يشككون في استعداد الرئيس بشار الأسد للتنازل كثيرًا في أي مفاوضات بعدما استردت قواته المدعومة من روسيا وإيران مناطق كبيرة من البلاد في هجمات على قوات المعارضة والمتشددين منذ 2015.